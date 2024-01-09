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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cansız bedeni parçalanmış halde bulunmuştu! Eskişehir'deki vahşi cinayette kardeşe gözaltı!

        Parçalanmış halde bulunmuştu! Kardeşi gözaltına alındı

        Eskişehir'de kayıp olarak aranırken cansız bedeni parçalanmış halde bulunan 64 yaşındaki Nazmi Önal'ın kardeşi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:19
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        Eskişehir'deki vahşi cinayette kardeşe gözaltı!
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        Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cansız bedeni bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin kardeşi M.Ö., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi.

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        Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 4 Ocak'ta toprağa verilirken, jandarma şüpheli olarak Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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        #son dakika
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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