Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Uzaklaştırma kararı olan adam eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! - Gündem Haberleri
Uzaklaştırma kararı olan adam eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü!
İstanbul Sultangazi’de eski kız arkadaşının evinin önüne giden ve hakkında uzaklaştırma kararı olan Murathan Yılmaz (26) iddiaya göre çıkan tartışmada tabancayla öldürüldü. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
Olay ilçede Pazartesi günü saat 08.30'da meydana geldi. İddiaya göre Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murathan Yılmaz'ın öldürüldüğü yerin, onun eski sevgilisi olan ve hemşire olduğu öğrenilen Zehra E.’nin evinin önü olduğunu tespit etti.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Polis olayla ilgili çevrede araştırma yaparak bazı kişilerin ifadelerini aldı. Alınan ifadelere göre, Murathan Yılmaz'ın Zehra E.’nin peşini bırakmadığı öğrenildi. Araştırmada Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından bir ay önce 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.
CİNAYETİ KİMSE KABUL ETMEDİ
Bir ay önce alınan bu uzaklaştırma kararına rağmen sık sık Zehra E.’nin evinin yer aldığı bölgeye giden Yılmaz, son gittiği gün tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet ekipleri yaptığı çalışmalarda Zehra E.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde Murathan Yılmaz'ı öldürdükleri iddialarını kabul etmedi.
Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet E. (59), Mehmet E. (21), Mustafa E. (56), Zahide E. (35), Baran E. (28), Türkan E. (50), Mehmet E. (42), Aysel E. (52), Zehra E. (25), B.E. (15), Nusret B.(48), Demir K. (42) adliyeye sevk edildi. Polis olayda kullanılan silahı bulmak için çalışmalara devam ediyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Uzaklaştırma kararı olan adam eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! - Gündem Haberleri/son-dakika-eski-sevgilisinin-evinin-onunde-olduruldu-3458502
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!