Eski sevgilinin yanındaki kişiye kanlı infaz

DHA

Olay, saat 04.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Serkan Erdoğan (39), Hayati Çelik (42) ve eski sevgilisi N.B.'yi birlikte eğlence mekânından çıkarken gördü.

Hayati Çelik ve N.B. mekânın önünden ayrıldığı sırada Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla araca doğru bir el ateş etti. Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı. Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırıda hayatını kaybeden Hayati Çelik.

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

#video#742432