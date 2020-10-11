Olayda, Mardin 22. Dönem Milletvekili, Şırnak Kömür Ocakları işletmecisi Bölünmez, ocak sahasındaki incelemesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

AA'nın haberine göre kolundan yaralanan Bölünmez, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölünmez'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Jandarma, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.