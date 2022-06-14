Eski HDP'li vekil gözaltına alındı

Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kararı bulunan Öker'in Çankaya'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

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