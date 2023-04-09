Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan aday gösterilmedi

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Milletvekilliği adaylığı için Hatay Valiliği'nden istifa eden Rahmi Doğan ve eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat AK Parti'den aday gösterilmedi.

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekiliği seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Kahramanmaraşlı merkezli deprem felaketinde en çok yıkımın yaşandığı il Hatay olmuştu. Depremden bir ay sonra ise Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. AK Parti, Rahmi Doğan ve Mustafa Hambolat'ı milletvekili adayı göstermedi.