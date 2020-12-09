Alınan bilgiye göre H.O.B. (31),eski eşi Fulya Öztürk'ün (35) çalıştığı unlu mamuller işletmesine gitti.

AA'nın haberine göre, yanındaki tabancayla Öztürk'e ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı. Öztürk hayatını kaybetti. Zanlı daha sonra polise teslim oldu.