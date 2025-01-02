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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltında

        Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltında

        Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:07
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        Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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