Eşinin ölümüne intihar dedi! Gerçek şoke etti!

İstanbul Fatih, Balat, Zeyrek Mahallesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde 24 Nisan'da meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi eşinin intihar ettiğini söyledi.
İKİ ÇOCUN ANNESİ TABANCAYLA VURULDU
DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Fatma Narman'ın tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti.
EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Polise ihbarda bulunan Fatma Narman'ın eşi Yalçın N. eşinin eve geldiğinde intihar ettiğini nedenini bilmediğini söyledi.
"PANİKLE SİLAHI YERİNE KOYDUM"
Yalçın N.'nin polise, "Eşimle 4 yıldır evliyiz, 2 çocuğumuz var. Eve geldiğimde yatak odasının girişinde onu yerde yatarken buldum. O an panikle yanında duran bana ait silahı alarak yatak odasındaki şifonyerin içine koydum" dediği öğrenildi.
CANSIZ BEDENDE 2 KURŞUN YARASI TESPİT EDİLDİ
Ancak olay yerine yapılan incelemede Fatma Narman'ın göğsünde ve kalçasında iki kurşun yarası tespit edildi. Bunun üzerine eş Yalçın N. ile o sırada kapıda bekleyen kardeşi Bahattin N. gözaltına alındı.
KOCA VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bahattin N.'nin üzerinde yapılan aramada dolu bir şarjör, otomobilinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.
"MADDİ NEDENLERLE TARTIŞIYORLARDI" İDDİASI
Şüphelilerin poliste ifade vermeyerek "Susma" haklarını kullandıkları öğrenildi. Yetkililer Fatma Narman ile eşi Yalçın N.'nin maddi sıkıntı içinde oldukları için sık sık kavga ettiklerinin öğrenildiğini söylediler.
KOCASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi Bahattin N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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