Eşinin kullandığı TIR'ın altında kaldı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde akılalmaz bir kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Soner Koçer yönetimindeki TIR, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G.'nin kullandığı otobüse yandan çarptı.

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride Koçer, ön camdan fırlayarak TIR'ın altına girdi.

Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın altında kalan Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feride Koçer tedaviye alındı.

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ara sokaktan gelen TIR'ın yan yol üzerinde seyir halindeki otobüse çarptığı ve yola düşen Feride Koçer'in üzerine çıktığı anlar yer alıyor.