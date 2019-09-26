Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde Mustafa T. (63),karısı Melahat T.'yi (59) uykusunda bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mustafa T., saat 05.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Melahat T.'yi karnından ve göğüs bölgesinden defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Korkunç olayda Melahat T.'nin çığlıklarını duyan yakınları durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Melahat T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Mustafa T.'yi evin yakınlarında yakalayarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıl.