Restorandaki şiddette şoke eden savunma!

DHA

İstanbul'da, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan Elif Dağatar Toraman, oğlunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul Toraman ile bir AVM'nin restoran kısmında buluştu. Burada bir süre oturan çift arasında çocuğun velayetiyle ilgili tartışma çıktı.

SUYU KOCASININ YÜZÜNE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Ertuğrul Toraman, eşine önce küfür etti ardından da oğlunu göstermemekle tehdit etti. Kendisine küfür edilen kadın, masanın üzerindeki suyu Ertuğrul Toraman'ın yüzüne çarptı.

KADINA VURMAYA BAŞLADI

Ertuğrul Toraman ise oğlunun ve çevredekilerin gözü önünde eşine vurmaya başladı. Çiftin kavga ettiğini gören çevredekiler hemen olaya müdahale etti. Önce çiftin çocuğunu olaydan uzaklaştırarak, çifti ayırdı.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Ertuğrul Toraman ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Bunun üzerine Elif Dağatar Toraman, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN VURMAYA BAŞLADI"

Ertuğrul Toraman yaşananları anlattı. Toraman boşanma aşamasında olduğu eşinin iddialarının asılsız olduğunu, asıl darp edilenin ise kendisi olduğunu kaydetti. Olay günü Dağatar'ın kıskançlık yüzünden kendisine vurmaya başladığını iddia eden Toraman, "Olay günü eşim bana mesaj attı. Çocuğu görmek istediğini söylemişti. Ben de gidip onu evinden aracımla aldım ve bir AVM'ye gidip oturduk.

"HASTANEDEN DARP RAPORU ALDIM"

Normal kahve içiyorduk sonra telefonumda bir arama gördü. O aramadan sonra ne olduysa. Yardım kampanyasına destek olduğumuz bir bayan bilgi vermek için beni aradı birkaç kere. Ben görüşme yaptım. O görüşmeden önce sohbet ettik, çocukla oyunlar oynadık. Fakat sonra konuşma başka bir boyuta ulaştı. Daha sonra eşim bana 'Sen adam mısın?' dedi. Ben masadan kalktım ve çocuğu almak istedim. Çocuğu aldım tam o sırada bardaktaki suyu yüzüme fırlattı. Ben tekrar aldım çocuğu bu sefer de küllüğü fırlattı. Zaten hastaneden darp raporları da aldım" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN GÜÇ ALIP ADALETİ BASKI ALTINA ALMAK DOĞRU DEĞİL"

Elif Dağatar'ın sosyal medya gücünü kullanarak emniyeti ve adliyeyi manipüle ettiğini ileri süren Toraman, eşinin 6 suçtan kaydı olduğunu ifade etti. Eşini darp etmediğini iddia eden Toraman, "O röportaj verirken çenesinin kırıldığını iddia etmiş. Ben ona tokat atmışım. Tokat değil o bana saldırırken kendimi korumaya çalıştım. Ellerini aşağı doğru indirmek için hamle yaptım. Orada çalışanlar var, kamera görüntüleri var. Darp raporu aldı ama darp raporlarında herhangi bir çene kırığına rastlanmıyor. Ben de darp var.

"O BANA KÜFÜR ETTİ"

Ben ona küfür etmedim aksine bana küfür eden oydu. Sosyal medyada gündem olmak, onun sesini duy bunun sesini duy, ne zaman öleceğim demek. Böyle bir şey yok. Sosyal medyadan güç alıp emniyeti manipüle etmek, adaleti baskı altına almak doğru değil. Emniyet de işini yapıyor, mahkeme de işini yapıyor, savcılık da işini yapıyor.

"SAVCILIKTA 6 SUÇ KAYDI VAR"

Kendisinin zaten savcılıkta 6 tane suç kaydı var. Tehditten, şantajdan, özel hayatın gizliliğini ihlalden suç duyuruları var. Beni bir kere darp etmedi. Çocuğumun gözü önünde de darp etti. Uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğu görme bahanesiyle kapıya geldi. 155'i arayıp gelin beni darp ediyorlar diye asılsız ihbarda bulundu. Asılsız olduğuna dair kamera kayıtları var. Bu ilk değil. Darp edildim, öldürüldüm demeleri hep yalan" diye konuştu.