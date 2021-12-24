Eşini benzin döküp yaktı! Kendini böyle savundu

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, eşi tarafından yüzüne benzin dökülerek yakıldığı iddia edilen Ayşe A. ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Ekrem A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
"KENDİMİ YAKMAK İSTEDİM"
Sanık Ekrem A, savunmasında, olay günü eşini konuşmak için ormanlık alana götürdüğünü iddia ederek, "Eşimin birileriyle görüştüğünden şüpheleniyordum. Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim. Ateş parlayınca o da zarar gördü. Benim de kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu." dedi.
Mahkeme, tanık ve avukatları dinledikten sonra duruşmayı 18 Şubat 2022'ye erteledi.
Ayşe A'nın avukatı Çağlar İmer, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın, müvekkilini canavarca hislerle eziyet çektirerek, tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan yargılandığını söyledi.
İmer, "Sanığın müvekkilime yönelik yapmadığı halde, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir. Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması." dedi.
Ayşe A'nın babası Teknur Karataş ise bir baba olarak çok canının yandığını anlatarak, "Bundan sonra böylelerine en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babaların canlarının yanmamasını istiyorum." diye konuştu.
ORMANLIK ALANA GÖTÜRMÜŞTÜ
Muratlı ilçesinde yaklaşık 9 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götüren Ekrem A'nın, tartıştığı eşinin üzerine benzin dökerek yaktığı iddia edilmişti.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi kadın üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürümüş, vatandaşların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Gözaltına alınan şüpheli Ekrem A. tutuklanmıştı.
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