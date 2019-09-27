27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43),boşanmak isteyen ve babasının evinde kalan 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ı (32),14 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre, dün saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, baba evine dönen 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ın yanına geldi. Evde yalnız olan eşinin kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz, burada kadını vücudunun 14 yerinden bıçakladı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kadının çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği belirtildi. Gülseren Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 15 yıllık evli, 12 yaşında kızı ve 6 yaşında oğlu olan Gülseren Yılmaz'ın yarın Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
'KIZINI ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLMAYA GİDİYORUM'
Evinin önünde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden Gülseren Yılmaz'ın babası Ali Bayrak, "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış, öldürmüş. Beni de 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' diye aradı. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı. Evde sadece kızım vardı. Ben yatarken gördüm. Ambulans alıp hastaneye götürdü. Evladımızı kaybettik. Pırıl pırıl canımızı kaybettik. Onun hakkında gerekenin yapılacağına inanıyorum" dedi.
'DIŞARI ÇIKARIP BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞMIŞ'
Gülseren Yılmaz'ın kuzeni Fikret Türkoğlu, halasının kızı olan Gülseren Yılmaz'ın kocası tarafından öldürüldüğünü ve içlerinin yandığını söyledi. Türkoğlu, "Gülseren kocasından 4 ay önce ayrılmak istedi. Ayrılmasının sebebi eşinin eve bakmaması, kendisini bıçaklamaya çalışmasıydı. Uzaklaştırma kararı aldırdı ve çocuklarıyla ailesinin evine taşındı. Sürekli öldürmekle tehdit ediyormuş, kız da sürekli polise şikayette bulunuyormuş. Bugün de herkes evden ayrıldıktan sonra kapıyı taşla kırarak eve giriyor. Kızı sürükleyerek dışarı çıkarıyor ve bir zeytin ağacının dibine götürerek orada boğazını kesmeye çalışıyor. Kız kaçıyor elinden, kurtuluyor. Arkasından kovalayarak göğsüne 10 defa bıçak saplıyor ve orada bırakıp kaçıyor. Görgü tanıkları bu şekilde anlattı" diye konuştu.
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