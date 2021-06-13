Eşine engelli maaşı için gitti, şoke oldu

İHA

Antalya'da engelli eşine maaş bağlatmak için müracaatta bulunan bir çocuk annesi kadın, felçli eşinin üzerine açılan 3 şirket olduğunu öğrendi. Şirketlerden ikisi kendiliğinden kapandı, açık şirketin kapanması için uğraşıyor. Komşularının yardımlarıyla ayakta kalabilen kadın yanlışın düzeltilmesini bekliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde Raziye Uludağ'ın (25) eşi Gökhan Uludağ, bir yıl önce iki kalp krizi ve ardından beyin felci geçirince yatağa bağımlı kaldı. Hareket edemeyen ve konuşamayan Gökhan Uludağ'a bakabilmek için iş yerinden ayrılan bir çocuk annesi kadın, sosyal yardımlaşma desteklerinden faydalanabilmek için yaptığı müracaatta eşinin üzerine 3 iş yeri olduğu cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı.

Aradan geçen sürede eşinin üzerine açılan şirketlerin 2’sinin kapandığını öğrenen Uludağ, son işyerinin kapatılması için çaba sarf ediyor. Açık olarak görünen işyeri sahibine telefonunla ulaşan ancak eşinden öldüğünü öğrenen Raziye Uludağ, eşinin 'benim bilgim yok, yardım edemem' cevabını alınca sahte belgelerle açıldığını iddia etiği işyerleriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BAKICI MAAŞIMLA GEÇİNEMİYORUM'

Eşinin geçtiğimiz yıl Haziran ayında iki defa kalp krizi, ardından da beyin felci geçirdiğini söyleyen Raziye Uludağ, "Engelli maaşı çıkartmak için gittiğimde, bu sahte iş yerlerinin açıldığını öğrendim. Savcılığa gittik, suç duyurusunda bulunduk. Eşime de sormak istiyorum ama o da konuşamadığı için anlatamıyor. Üzerine açılan 3 şirketin 2'si kapatılmış. Halen açık olan temizlik ile alakalı bir anonim şirket. Eşimin bilinci şu an olmadığı için soruyoruz cevap veremiyor konuşamadığı için. Yardım almak için iş yerlerinin kapatılmasının ya da devredilmesinin gerektiği söyleniyor. Ancak o zaman aylık bağlanabilecek. Yardım alamıyoruz, sadece bakım aylığı alıyorum o da zaten bakkal masrafımızı ancak karşılıyor. Bakıcı maaşımla geçinemiyorum. Kaynanamın evinde oturuyorum. 'O da yaptırın kira da vermeyin, oturun' dedi. Doktorlar, eşimin düzelebilmesi için bir yıl geçmesi lazım. Bu ayın 24 ünde bir yıl olacak. Fizik tedaviye götürdüm. Hastalığın gençlerde kol ya da bacağın iyileşebileceğini söylediler. Şimdi kaldırıp yürütmeye çalışıyorum yavaş yavaş” diye konuştu.