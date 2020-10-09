İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta duraklar arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından çeşitli suçlara karışan A.Z.Ç liderliğindeki organize suç örgütünün diğer durak ve taksicilere yönelik baskı uyguladığını belirlemişti.

DHA'nın haberine göre, suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına almış, ruhsatsız duraklar ise kapatılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç., V.T., U.K., Ş.T., H.K. ve V.O. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 6 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri bugün çeşitli adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskınlarda V.T., U.K., Ş.T. ve V.O. isimli şüphelileri yeniden gözaltına aldı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.