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Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Oltu-Olur yolunda da zaman zaman aksamalar oldu.

İHA'nın haberine göre özellikle Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağış birçok yerde sel ve heyelanlara neden oldu. Ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor.

HEYELANLAR MEYDANA GELDİ Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolunda dünden bu yana zaman zaman geçici olarak kapanmalar oldu. Oltu-Olur yolun da aşırı yağışlardan dolayı ve toprak kayması yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

Yapılan uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.