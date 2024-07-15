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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Erzurum'da sel ve heyelan! | Son dakika haberleri

        Erzurum'da sel ve heyelan!

        Erzurum'da yoğun yağış heyelan ve seli beraberinde getirdi. Ortaya korkutan görüntüler çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:49
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        Erzurum'da sel ve heyelan!
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        Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Oltu-Olur yolunda da zaman zaman aksamalar oldu.

        İHA'nın haberine göre özellikle Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağış birçok yerde sel ve heyelanlara neden oldu. Ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor.

        HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

        Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolunda dünden bu yana zaman zaman geçici olarak kapanmalar oldu. Oltu-Olur yolun da aşırı yağışlardan dolayı ve toprak kayması yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

        Yapılan uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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        #son dakika
        #Erzurum
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