Erzurum'da çığ düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

Erzurum’un Horasan ilçesinde ki Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 2 vatandaş hayatını kaybetti

DİK YAMAÇLARDAKİ ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çığ riskine işaret edildi.

Açıklamada, bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.