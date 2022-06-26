Erzurum'da acı olay! Genç doktorun kahreden ölümü

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

AA'da yer alan habere göre Palandöken ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

(Fotoğraf: İHA)

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir