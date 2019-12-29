Erzurum-Kars sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken merkez üssünü Kars olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.3 olarak bildirdi. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik...

ERZURUM'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - AFAD VERİLERİ

Büyüklük 4.2 (Mw) Yer Kars - Sarikamis Enlem 40.3230 (K) Boylam 42.1726 (D) Derinlik 7.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ ERZURUM DEPREMİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.29 14:20:06 40.3462 42.1595 5.0 -.- 4.2 4.3 GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel 2019.12.29 13:28:27 38.8883 43.4335 13.9 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel 2019.12.29 13:23:12 37.8288 29.4682 20.4 -.- 1.5 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.29 12:43:15 39.8763 28.2412 5.4 -.- 1.9 -.- GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel 2019.12.29 11:47:47 37.1407 28.5240 5.4 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2019.12.29 10:34:16 39.4257 27.8935 5.8 -.- 2.3 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.29 08:34:02 38.3415 38.8357 8.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel 2019.12.29 08:04:26 38.3617 38.9445 5.4 -.- 2.3 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.12.29 06:47:27 37.2187 26.8475 3.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 06:34:47 38.7540 43.4397 5.0 -.- 2.0 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel 2019.12.29 06:10:41 36.6872 28.5882 3.1 -.- 2.7 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 05:18:39 37.9737 42.9692 5.0 -.- 1.7 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.29 04:30:32 36.9263 42.9605 28.7 -.- 2.6 -.- IRAK İlksel 2019.12.29 04:28:25 38.8525 43.6298 9.4 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN) İlksel 2019.12.29 04:21:12 37.2150 26.8650 4.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 03:45:14 37.1990 26.8310 9.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 03:03:52 37.9745 43.0008 8.3 -.- 2.0 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.29 03:01:19 40.2040 26.9907 9.6 -.- 2.1 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.12.29 01:03:08 40.6877 32.7487 3.3 -.- 3.2 3.0 YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel