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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Erzincan’da kargalar dondu | Son dakika haberleri

        Erzincan’da kargalar dondu

        Aşırı soğuk havaların yaşandığı Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde kargalar donarak öldü. Ağaçta dondukları görülen kargalar yere düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:35
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        Erzincan'da kargalar dondu
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        Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan’da donmuş halde bulundu.

        Mercan beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında ölen kargaların donmuş hali kameraya yansıdı.

        Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında don şeklinde ölerek yere düşen kargaları görünce şaşırdı. Donmak üzere olan bir karga da bulunduğu yerden alınarak ısınması ve kendisine gelmesi sağlandı.

        Arif Kıranlıoglu, “Mercan’da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş. Telef olmuşlar. Ağaçta donmuşlar görülüyor. Telef olanlar yere düşmüş” dedi.

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