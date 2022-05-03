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Erva 8 yaşındaydı! Büyük acı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kamyonetten savrulan Erva Çağlayan (8) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı

03.05.2022 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Erva Çağlayan 8 yaşındaydı! Antalya'da büyük acı!
Erva 8 yaşındaydı! Büyük acı!
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DHA

Antalya'da bu sabah, saat 09.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney Mahallesi'nde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI

DHA'da yer alan habere göre ilçe merkezindeki akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet Aşkar'ın (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

DIŞARI SAVRULAN ERVA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZADA 5 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada sürücü Mehmet Aşkar ve eşi Hanife Aşkar (49), kızı Ayşe Aşkar (17), kardeşi Yasemin Çağlayan (38), yeğeni Zeynep Aşkar (5) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Zeynep Aşkar, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Erva Çağlayan'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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