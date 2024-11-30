Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan ve yönetimi ibra edildi - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan ve yönetimi ibra edildi

        Trabzonspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda, Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ertuğrul Doğan ve yönetimi ibra edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulu Toplantısı başladı.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

        Bugün yapılan toplantıda Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

        Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

        -NOTLAR-

        Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

        Eski kulüp başkanlarından Ahmet Celal Ataman, genel kurulu izleyenler arasında yer aldı.

        Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

        REKLAM

        Kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Hakan Orhan, seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

        YÖNETİM KURULU LİSTESİ

        Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa