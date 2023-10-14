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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Ersin Tatar ile İlham Aliyev görüştü

        Ersin Tatar ile İlham Aliyev görüştü

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:03
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        Ersin Tatar ile İlham Aliyev görüştü
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk dünyası halklarının tarihi bağa dayalı ilişkilerin genişlemesinden ve halklar arasında insani, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için var olan fırsatlardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

        Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) işbirliklerinin geliştirilmesi için faydalı bir platform olduğunu belirterek Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişmesinin sürdürülmesini umduğunu kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman Türk dünyasının birliğine katkıda bulunduğunu ve bu ideallerine bağlı kalacağını vurguladı.

        KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasına da değinilen görüşmede KKTC'nin uzun süredir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) gözlemci üye olduğu hatırlatılarak TDT'ye de gözlemci üye olmasının makul olduğu ifade edildi.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü'de KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliklerinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev'e teşekkür etti.

        Turizm, bilim, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Tatar, Aliyev'e hediye takdim etti.

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        #Ersin Tatar
        #ilham aliyev
        #son dakika haberi
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