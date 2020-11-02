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Ermenistan ordusu Ağdam'da bir okulu vurdu, okul kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ederek Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Ermenistan ordusu ikindi saatlerinde Ağdam kentine yoğun top atışı gerçekleştirdi.

Ağdam kentinin Mahrızlı köyünde bulunan okul top atışıyla vuruldu. Ermenistan'ın hedef aldığı okul görüntülendi.

Okulun ön kısmı yıkılarak yerle bir olurken, tüm pencereleri de dağıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, okul kullanılamaz hale geldi.

AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN'A ORDUSUNA KAYIP VERDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.