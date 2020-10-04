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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'yi füzelerle vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralı. Bölge kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kentte başka noktaların hedef alınabileceğini tehlikesine karşı valilik güvenlik toplantısı yaptı. Yapılan incelemelerde füzenin Ermenistan sınırından atıldığı belirlendi. Bölgede insanlar endişeli.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine füzeyle saldırdı. İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı. Azerbaycan ordusu, saldırıya karşılık verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermeni tarafının Gence kentindeki askeri tesislerin bombardımanı iddiasına ilişkin yaydığı bilgiler kışkırtıcı ve yanlıştır. Düşman ateşi sonucunda siviller, sivil altyapı ve eski tarihi binalar hasar gördü" denildi.

AZERBAYCAN MAGADİZ'İ KURTARDI

HALK KUTLAMA YAPTI

Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i dün Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Azerbaycan askerlerinin operasyonu kapsamında Magadiz dün Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra yaptığı açıklamada Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini söyledi. Zafer haberinin ardından Azerbaycan halkı, kutlama için sokaklara ve balkonlarına akın etti.

Sokaklara inen vatandaşlar, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Havai fişeklerin patlatıldığı kutlama sırasında sokaklara akın eden vatandaşlar zafer şarkıları söyledi. Kutlamalara evlerinden ve balkonlarından katılan vatandaşlar ise, ışıkları söndürüp açarak görsel bir şölen gerçekleştirdi. Balkonlarından ıslıklar çalan Azerbaycan halkı, Azerbaycan askerlerini dakikalarca alkışladı.

AZERİ ASKERLERDEN TANK ÜZERİNDE ZAFER ŞARKISI

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.

Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi. Yerel televizyon kanalı İTV tarafından çekilen bu görüntülerde Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.