Ermenistan, Azeri köylerini bombaladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Ermenistan Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine ateş açtı.

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine yönelik başlattığı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Azerbaycan Ordusu, ateş açan Ermenistan'a karşılık veriyor.

2 BÖLGEYE ATEŞ AÇILDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Ermenistan Berde ve Ağcabadi bölgelerine de ateş açtı.