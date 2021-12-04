Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden üçünün TURUNCU, ikisinin ise GRİ kategoride olduğu belirlendi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil Mutlu’nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı" dendi