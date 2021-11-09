Eren Kış-1 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz!

Soylu, Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonunda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bestler-Dereler kırsalındaki operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.