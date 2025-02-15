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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eren Elmalı takımla ilk idmanına çıktı - Galatasaray Haberleri

        Eren Elmalı takımla ilk idmanına çıktı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

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        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:09
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        Eren Elmalı takımla ilk idmanına çıktı
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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