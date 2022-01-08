Erdoğan, hızlı tren hattı açılışında konuştu

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılışında Konya'da halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün Konya-Karaman yüksek hızlı tren açılışını yapıyoruz. Bu yapımı tamamlanan açılış töreni için gelmiş olduğumuz Konya'dan Karaman'a hareket ediyoruz. Konyamızı YHT ile bundan yaklaşık 11 yıl önce 2011 yılında tanıştırdık. Biz buyuz.

- Bizden önce gelenlerin YHT hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konyamıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti.

- Boğazın altından Avrasya tünelini kim yaptı? Fakat işte bu bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı şimdi ilk defa temel atma töreni yaptılar. Şaşırdım doğrusu. Anadolu'yu baştan sona kateden bu tren, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Biz yaptığımız işte bu yatırımlarla ülkemizi demiryolu yük ve insan taşımacılığına hazır hale getirme yolunda en kritik safhaları geride bıraktık.

- Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkardık. Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun altından kalkamayacağımız yük yoktur.

- Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz Teknofest gençliğisiniz. Allahın izniyle içinizden uzay yolcuları da çıkacak.

- Konyalı için Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a gitmek diğer ulaşım araçlarından daha kolay, daha ekonomik. Bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor Karaman'a kadar uzatıyoruz. Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman Ulukışla, Mersin ve Adana ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek.

İLK SÜRÜŞ ERDOĞAN'DAN

Yüksek hızlı trenin ilk sürüşünü gerçekleştiren Erdoğan, Karaman'da halka hitap etti ve TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu. Açıklamalar şöyle:

- Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman-Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır.

- Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları daha sonraki yıllarda maalesef ihmal edilmişti. Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik.

- Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının deneme sürüşleri başladı. En kısa sürede inşallah onu da açıyoruz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı ihracatımız açısından çok önemli bir proje.

Bugün ayrıca çeşitli kurumlarımıza, belediyemize ve özel sektörümüze çeşitli açılışlarımızı yapıyoruz. TOKİ tarafından inşa edilen 514 konutu buradan resmen hizmete alıyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, Hatice ve Hakkı Polat Huzurevi'nin, tarım yatırımlarının, sulama ve taşkın koruma yatırımlarının, enerji alt yapı yatırımlarının, sağlık kompleksimizin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz.

- Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için gece gündüz çalışarak gayret gösteriyoruz. Geçmişte tek parti faşizmi ile ülkemizin önünü kestiler. Türkiye'yi kendi içine kapatmak için nice siyasi ve sosyal kaos tuzakları kurdular. Bu kısır döngüyü kırmak isteyen herkesi de bir şekilde saf dışı bıraktılar. AK Parti iktidarı döneminde bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik ve mücadele ettik. Siz destek verdiniz, yanımızda durdunuz ve eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye her alanda çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük.

- Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek. Soruyorum, inanır mıydınız? Şimdi kaptan köşküne geçtim pilotla beraber yüksek hızlı treni kullandık.

- Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik. İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihimizin en üst seviyesine getirdik. Nankörleri koy bir kenara takdir eden eder. Tabi, ülkemizde malesef böyle bir muhalefet, siyaset anlayışı var. Yalansa yalan, dolansa dolan hepsi bunlarda.

TTB'YE TURKOVAC ELEŞTİRİSİ

- Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Türkovac aşısını üretiyor adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok'. Siz ne sahtekar, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlar hiç sesiniz çıkmadı. Bu cambazlar, sahtekarlar malesef o dönem hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını savunmadı. şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı? Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

- 20 Aralık'ta ne yaptık? 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu, bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Fahiş fiyat artışı ve enflasyon yüzünden vatandaşımızın canının yandığını biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz.