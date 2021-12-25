Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak bugün de açarız; yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız.
CHP'YE BEDAVA ELEKTRİK VAADİ ELEŞTİRİSİ
- Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan... "Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedava verelim." diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Fatma Hanım burada. Var mı böyle yetkiniz? Elektriği veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır, elektriği veren biziz be hey cahil.
- Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var? Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.
- Geçen yıl Gaziantep'te 300 fabrika açtık. 6.OSB'yi kuruyoruz. Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan yüzlerce eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.
"DERDİMİZ KURUN ŞU VEYA BU RAKAM OLMASI DEĞİL"
- Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyordu. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki 84 milyondan her birinin hayatını olumsuz etkiliyordur. Bizim derdimiz kurun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var: "Dere yatağında akar."
- Ben ekonomistim, benim işim bu. Bey Kemal bilmez. 40 yıllık siyasette bu türlerle uğraştık. Türkiye'nin gerçekleriyle, milletin menfaatiyle ilgisi bulunmayan spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşılaştık. Bunun bir saatte atıverdik.
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