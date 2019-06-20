Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen veya Türkiye merkezli olarak bölgesel meseleleri takip eden basın mensuplarının, ilk fark ettiği hususlardan birinin gündemin canlılığı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye, hem içinde bulunduğu bölge hem de iç siyasetinde yaşanan gelişmeler itibarıyla gerçekten de gündemi oldukça yoğun bir ülkedir. Ülkemizin gündeminin bu kadar hareketli, bu kadar çeşitli olmasının gerisinde tarihi, beşeri ve coğrafi pek çok sebep bulunuyor." dedi.

Erdoğan, " S-400 konusu bitmiştir, yaptırımlara ihtimal vermiyorum Önümüzdeki ay ilk 15 günde teslimatlar başlayacak. Japonya'da Trump ile G-20 Zirvesi'nde Trump'a yaptırımı uygun buluyor musunuz diyeceğim, inanıyorum ki bulmuyorum diyecek. Trump'la ilişkimiz ekibiyle olandan çok farklı. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olur. ABD'nin herhangi bir ülkeyi NATO'dan çıkarma yetkisi yok. ABD, Türkiye'ye Patriot için iyi bir teklif vermedi" açıklamasında bulundu.