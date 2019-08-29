Süper trafik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tansiyonun yükseldiği İdlib'e gözler çevrilmişken bölgede de etkin süper güçlerle art arda görüştü. Önceki gün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, bugün de önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile geç saatlerde de ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

BİRİNCİ GÜNDEM SURİYE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamalarda ikili meselelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

BÜYÜKELÇİ MEMNUNİYETİ

Trump ile görüşmeye ilişkin -açıklamada ayrıca, Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti muhatabıyla paylaştığı ifade edildi.

İDLİB'DE İŞ BİRLİĞİ KARARI

İki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus liderle düzenlediği basın toplantısında şu mesajları vermişti:

"Rejimin terörizmle mücedele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez. Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları da maalesef güçlendirmektedir. Rejimin kışkırtmaları, bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini riske etme boyutuna varmıştır. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum, meşru müdafaa hakkımız, özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Tabii gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını değerli dostum Putin'e de bizzat ifade ettim. İdlib'de sükunetin sağlanması için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Soçi mutabakatıyla üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi eylül ayının ortalarında Türkiye'de yapılacak üçlü zirveyle süreci devam ettireceğiz ve bu süreç bölgenin barışına önemli katkılarda bulunması lazım ki temennimiz Cenevre öncesi çok daha önemli adımları atmış olalım."

GÖZLEM NOKTALARI...

Son 24 saatte bu görüşme trafiği sürerken Esad rejimin ateşi altındaki İdlib'de TSK'nın 10 numaralı gözlem noktasının 500 metre kadar yakınına ateş açıldı. Rejim güçlerine ait uçaklardan açılan ateşte can kaybı olmadı. 19 Ağustos'ta yine Esad güçleri 9 numaralı gözlem noktasına intikal eden konvoya saldırmış, saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmişti. Rejim güçleri 22 Ağustos'ta da 8 numaralı gözlem noktasına taciz ateşinde bulunmuştu. Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 gözlem noktasının görevlerini sürdüreceğini söyledi.

16 EYLÜL'DE ANKARA'DA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Türkiye-İran arasında Suriye üzerine gerçekleşecek üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov da zirve için hazırlık yapıldığını söylemişti.