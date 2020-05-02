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Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir ülkeye daha tıbbi yardımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.