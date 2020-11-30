Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika; "Kreşler ve anaokulları kapandı mı?" sorusuna "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." şeklinde yanıt verdi.

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