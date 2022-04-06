Erbil'e 3 roket saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, roketlerin Erbil'in 30 km uzağındaki Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesindeki petrol rafinerisi yakınına düştüğü kaydedildi.

Musul'un Hemdaniye bölgesinden yapıldığı belirtilen saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı, herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.