01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 34,86 kuruş olmasına karar verildi.
EPDK'nin 30 Eylül 2019 toplantısında, 1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 34,8654 kuruş olarak uygulanacak.
Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 29,4772 kuruş uygulanmasına karar verildi.
Bu arada, EPDK'nin 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde perakende elektrik satış tarife tablolarını içeren kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
EPDK'den dün yapılan açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.
Öte yandan, EPDK'nin Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarına ilişkin hususlar belirlendi.
Buna göre, 1 Ocak 2020 yılından itibaren uygulanacak düzenlemede, mesken tüketici grubu hakkında yılda 50 milyon kilovatsaat, diğer tüketici grupları için ise yılda 7 milyon kilovatsaat olarak uygulanmasına karar verildi.
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