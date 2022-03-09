Engelli çocuk ve annesine tepki çeken sözler!

DHA

İlçede oturan Suna Şengül, engelli arabası ile yolculuk yaptırabildiği oğlu D. ve iki yakını ile minibüse binmek istedi.

DHA'nın haberine göre, minibüs şoförü iddiaya göre Suna Şengül´den yer kapladığı için engelli arabasını katlamasını ve engelli oğlunu kucağına alması koşulu ile kabul etti.

Engelli annesi denileni yaparken, şoförün birkaç yolcunun yerini kapladıklarına dair söylentisini duyunca parasını uzatarak, "3 kişilik alın, belki mazot parasını karşılarsınız" dedi.

'MİNÜBÜS YERİNE TAKSİYE BİNİN' DEDİ

Bunu duyan minibüs şoförü, "Abla uzatma. Çok paran varsa taksi ile gidersin" karşılığını verdi. Suna Şengül, oğlunun rahat yolculuk edebilmesi için arabasından indirilmemesi gerektiğini bu nedenle İETT otobüsü veya minibüsü kullandığını, arabanın taksi bagajına sığmadığını söyledi.

Şengül, engelli oğlunu toplumdan soyutlamak istemediğini, diğer semtlerdeki minibüs şoförlerinin kendisine yardımcı olduğu halde burada karşılaştığı hareketi yadırgadığını, herkesin biraz empati yapması gerektiğini ekledi.