Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin, 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni." ifadelerini kullandı.