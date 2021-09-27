En çok yağış alan ildeki kuraklığa yeni formül

Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan ve her yıl sel, heyelan ve taşkınlarla gündeme gelen Rize'de yağmurun etkisini kaybettiği dönemlerde ise içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor.
Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı. Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek projeyle Çağrankaya Yaylası'nda su tutma göleti yapılacak. Biriktirilecek yüzey suları, arıtılarak içme suyu şebekesine aktarılacak.
'SU SORUNUNU 50 YIL AŞMIŞ OLACAĞIZ'
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehir merkezi nüfusunun artmasıyla suyun yetmemesi ile ilgili durum yaşandığını belirterek, şunları söyledi:
"Biz yüzey sularını kullanıyoruz. Başka şehirlerde olduğu gibi göletlerimiz yok. Tamamıyla yüzey sularını alıp kullandığımız için ve büyük depolarımız da olmadığı için özellikle temmuz-ağustos ayları veya ekim-kasım ayları kurak geçince suyun azlığıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz.
Bununla ilgili su kaynağımız olan Çağrankaya bölgemizde DSİ ile girişimlerimiz sonucunda bir gölet projesi başlatıyoruz. O gölet bizim suyumuzun çok az olduğu dönemlerde, takviye edebilecek su kaynağı oluşturacak. Bunu da sağlarsak Rize´mize gelecekte iklim değişikliğiyle, susuzlukla ilgili konuşulan birçok sıkıntıyı da 50 yıllık periyotta aşmış olacağız."
'DÜNYADA SİSTEM BÖYLE DEĞİL'
Rize'de taze su içildiğini dile getiren Metin, "Dinlenen gölet suyu içmiyoruz. Yüzeyden gelen suyu hemen sisteme verip, kaynağından gelen su, 3-4 saat sonra vatandaşın musluğundan akıyor. Dünyada sistem böyle değil onun için biz bunun zorluğunu yaşıyoruz. Bizim için de artık bir gölet yapmak elzem oldu" dedi.
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