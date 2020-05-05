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HaberlerGündemSon dakika emsal niteleğinde karar... Tokatçı öğretmene verilen beraat kararı bozuldu! - Haberler

Tokatçı öğretmene verilen beraat kararı bozuldu!

Yargıtay; okula cep telefonu getiren liseli öğrenciye tokat atan öğretmene verilen beraat kararını bozdu. Yüksek Mahkeme; öğretmenin, öğrencisine tokat atarak kamu nüfuzunu kötüye kullandığına dikkat çekti. Tokatçı öğretmen bir daha yargılanacak

05.05.2020 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
öğrenciye tokat
İHA

Bursa'da, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi genç, iddiaya göre; yasak olmasına rağmen okula cep telefonu getirdi. Okulun nöbetçi öğretmeni, telefonun kendisine teslim edilmesini istedi. Öfkelenen genç, iddiaya göre öğretmenin üzerine yürüdü. Öğrencisinin bu hareketine içerlenen nöbetçi öğretmen, cep telefonunu vermemekte ısrar eden öğrenciye bir tokat attı.

ÖĞRETMENE VERİLEN BERAAT BOZULDU

İHA'da yer alan habere göre öğrencinin ailesi, konuyu yargıya taşıdı. Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmenin beraatine hükmetti. Karara, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 3. Ceza dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

"KAMU NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANDI"

Yargıtay kararında, "Mağdurdan telefonu kendisine teslim etmesini istediği, mağdurun telefonu sanığa vermekten kaçınarak sanığın üzerine yürüdüğü, sanığın da bu eylemin haksız tahriki altında sahip bulunduğu kamu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle mağdura tokat attığı ortadadır.

"BERAAT KARARI YASAYA AYKIRI"

Mağdur ve tanık beyanları ile sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

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