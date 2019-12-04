Emre Sakçı'dan tarihi başarı!

İskoçya´nın Glaskow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışlarında milli yüzücü Emre Sakçı, tarihi bir başarı elde etti. Sakçı, 50 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye´ye Avrupa 2´nciliğini getiren milli yüzücü 25.82´lik derecesi ile kürsüde yer aldı. Birinciliği 25.51´lik derecesi ile Rusya´dan Vladimir Morozov alırken, üçüncülük basamağını 25.84´ük derecesi ile Hollandalı Arno Kamminga ve İtalyan Fabio Scozzoli paylaştı.