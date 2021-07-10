Emre Mays’ı öldüren sanığın ailesinin yeni cinayeti şoke etti!

İHA

Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays’ı (17) husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu’na benzediği gerekçesiyle öldüren Akın Kutlu’nun (22) annesi Döndü Kutlu (50) ile babası Gazi Kutlu (56) ve ağabeyleri Muhammed Kutlu (29) ile Davut Kutlu (27) hakkında, iş yeri kavgası dolayısıyla çıkan aile kavgasında, bir kişiyi öldürdükleri bir kişiyi ise yaraladıkları gerekçesiyle dava açıldı.

"OZAN'IN KAFASINI KESİP HACI'NIN ÖNÜNE ATACAĞIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Döndü Kutlu ile müşteki Hacı Tekcan'ın kardeş oldukları, Döndü Kutlu'nun eşi Gazi Kutlu, çocukları Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, ve Akın Kutlu ile daha önceden müşteki Hacı Tekcan, Ozan Tekcan ve Vural Tekcan’ın Kağıthane’de hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlık yaşadıkları için ortaklığa son verdikleri kaydedildi.

Tarafların birbirleri hakkında alacaklı olduklarına dair iddialarda bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, bu nedenle sık sık kavga ettikleri vurgulandı.

İddianamede, 7 Ocak 2020 tarihinde, Akın Kutlu’nun Ozan Tekcan’ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu’nu bıçaklamak isterken yanlışlıkla Emre Tyler'i bıçaklayıp kasten öldürdüğü, Döndü Kutlu’nun zaman zaman kardeşine ‘oğlum tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım, Ozan’ın kafasını kesip Hacı’nın önüne atacağım’ diyerek tehditte bulunduğu anlattı.

ŞÜPHELİ DAVUT KUTLU ANNESİNDEN SİLAH İSTEDİ

Şüpheli Davut Kutlu’nun da tehditlerde bulunduğunun belirtildiği iddianamede, olay günü olan 22 Aralık 2020’de, saat 14.00 sıralarında maktul Ozan Tekcan’ın Gayrettepe’de bulunan işyerinde yemek kuryesi olması sebebiyle müşteriye götürülmek üzere paket pide almaya geldiği, bu sırada dükkanda çalışan şüpheli Davut Kutlu’nun maktule dükkanda ‘ne işin var’ diyerek çıkıştığı kaydedildi. Şüpheli Davut Kutlu’nun elindeki motosiklet kaskıyla Ozan Tekcan’a vurduğunun anlatıldığı iddianamede, şüpheli Kutlu’nun annesi Döndü Kutlu’yu arayarak ‘benim silahımı doldurup getirin, bunları vuracağım’ dediği ifade edildi.

ANNE HABER VERDİ, EŞİ VE OĞLU KARAKOLA GELDİ

İddianamede, şüpheli Davut Kutlu’nun olay günü saat 16.00 sıralarında Şişli Polis Karakolu’na giderek maktul Ozan Tekcan’ın kendisi tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmak istediği, o esnada maktul Ozan Tekcan’ın da karakola geldiği anlatıldı. Maktul Ozan Tekcan’ın yaralanmasına ilişkin hastaneden rapor aldıktan sonra karakola geri döndüğünün belirtildi iddianamede, Döndü Kutlu’nun maktul Tekcan’ın karakolda olduğunu eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu’ya haber verdiği kaydedildi. İddianamede, Gazi ile Muhammed Kutlu’nun kendilerine haber verilmesi üzerine karakola geldiği, Gazi Kutlu’nun yaklaşık 1 metre uzunluğundaki metal demir çubukla Ozan Tekcan’a vurmaya başladığı, Muhammed Kutlu’nun da motosikletin arkasına koyduğu silahı alarak, maktul Ozan Tekcan ile müşteki Batuhan Karanlıkoğlu’nun peşinden koşmaya başladığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Şüpheli Gazi Kutlu’nun maktul Ozan Tekcan’ın önünü keserek kaçmasına engel olduğunun anlatıldığı iddianamede, elindeki demir çubukla maktule vurduğu, bu sırada Muhammed Kutlu’nun yakın mesafeden 3 kez başına, 3 adet bacak, 2 kez de boyun kısmından olmak üzere toplamda 8 el ateş ederek maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulandı.

Muhammed Kutlu’nun müşteki Batuhan Karanlıkoğlu’na da ateş ettiğinin anlatıldığı iddianamede, müştekinin de el başparmağından yaralandığı anlatıldı. Karakolda görevli polislerin havaya uyarı ateşi açtığının belirtildiği iddianamede, şüpheliler Davut Kutlu ile Döndü Kutlu’nun şüpheliler Muhammed Kutlu ile Gazi Kutl’yu azmettirdiği öne sürüldü.

KUTLU AİLESİNE HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Muhammed Kutlu’nun Ozan Tekcan’a karşı ‘kasten öldürme’, müşteki Batuhan Karanlıkoğlu’na karşı ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Gazi Kutlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırılmasının talep edildiği iddianamede, Davut Kutlu’nun maktul Ozan Tekcan’a karşı ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘azmettirme’ suçundan müebbet ile 6 aydan 1,5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

İddianamede, şüpheli Döndü Kutlu’nun ‘azmettirme’ suçundan müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.