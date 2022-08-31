Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında sıcak gelişme!

DHA'nın haberine göre, Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.