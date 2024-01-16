Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Emeklilere ek zam ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile beraber emekliye ek zam oranı ve emekli maaşları netleşti. Peki, emekliye ek zam geldi mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 emekli zammında son durum...
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Emekliye ek zam son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, emeklilere refah payı verildi mi ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli zammında merak edilen son dakika gelişmeleri...
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EMEKLİYE ZAMDA GÖZLER KABİNE'YE ÇEVRİLMİŞTİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.
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"EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRINI 7500 LİRADAN 10 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"
Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlarına yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz.
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EK ZAM SONRASI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor.
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"YILLIK ARTIŞ ORANLARI TEMMUZ AYINDA EŞİTLENECEK"
Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon oranının tamamını alacakları için dengesizlik giderilecektir.
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Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"
2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.