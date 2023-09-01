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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Emekli maaşlarına ek zam müjdesi! Kritik tarih! 2023 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak ve ne zaman gelecek?

        Emekli maaşlarına ek zam geliyor... Emekli maaşları ne kadar olacak?

        Emekli maaşlarına ek zam geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde ile başlayan süreçte son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Peki, emekli maaşlarına ek zam ne zaman yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:49
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        • 1

          Emekli maaşlarına ek zam geliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen zam açıklaması sonrası gözler ek zamla ilgili detaylara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ardından son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım'ın açıklamaları sonrası emekli maaşları ek zam düzenlemesiyle ilgili tarih detayı ortaya çıktı.

        • 2

          Peki, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak? Emekli ek zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

          "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

        • 4

          BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

          AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

          Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

          "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

          Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

          Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.

        • 5

          EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

          Geçtiğimiz haftalarda "Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." sözlerini kullanmıştı.

        • 6

          "EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATLARI ALDIK, ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

        • 7

          17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

          En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli kök aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

          Bu tabloya göre;

          SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

          EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

          Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.

        • 8

          SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

          Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

        • 9

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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