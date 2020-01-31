31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Bağcılar merkez mahallesi 675. Sokak ile 685. Sokağın kesiştiği noktada bulunan elektrik direği adeta ölüme davetiye çıkarıyor. İddiaya göre elektrik kabloları mahallenin yükünü kaldıramadığı için sürekli yanıyor.
Mahalleli yakınlarındaki sokaklarda elektrik kablolarının yerin altından verilmesi nedeniyle benzer bir sorun yaşanmadığını belirtiyor.
ESNAF İŞ YAPAMADIĞINI SÖYLÜYOR
Elektrik kablolarının patladığı sokakta yaşayanlar, kabloların eski ve bakımsız olması nedeniyle her an risk altında yaşadıklarını ifade ediyor. Bununla birlikte elektriklerin sürekli kesilmesinden, kabloların yanmasından esnaf da oldukça dertli. Kimisi iş yapamadığını kimisi ise elektronik cihazlarının sürekli gelip giden elektrik nedeniyle zarar gördüğünü anlatıyor.
"TELLER DE DİREKLER DE ESKİ"
Mahalle sakinlerinden Mehmet Cemal Türkan, "Birinin canı yanınca mı buradaki soruna çare bulunacak. Ya bir güç kaynağı var, ya da birisi kaçak elektrik kullanıyor çünkü buradaki elektrik bunu kaldırmıyor. Teller eski, direkler eski. 16 Ocak ve 17 Ocak'ta üst üste tek faz yandı. 22 Ocak'ta ise tekrar tek faz yandı" diyor.
"PATLAMALAR GÜÇ AŞIMINDAN"
İstanbul'un Avrupa Yakası’nın elektrik dağıtım şirketinin Habertürk’e yapmış olduğu açıklama da ise şöyle denildi: "İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi’nde gerçekleşen kablo patlamalarının nedeni iddia edildiği gibi eskiyen elektrik telleri ve direği bulunması ya da kaçak elektrik kullanımı değildir. O bölgedeki bazı kullanıcıların anlaşma güçlerini aşan elektrik tüketimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu gibi kullanımlar sadece aşımı yapan aboneyi değil; bölgedeki diğer tüketicileri de etkilemektedir. Konu ile ilgili tespit yapılmış ve gerekli tedbir alınmıştır.
"SÖZLEŞMENİN ÜZERİNDE TÜKETİM VAR"
Bu ve benzeri durumların yaşanmaması için sözleşme gücünün üzerinde elektrik tüketilmemesi ve güç artırımı talebinde bulunulması gerekmektedir. Güç aşımı tespitleri belli aralıklarla yapılmakta ve ilgili kullanıcılar uyarılmaktadır. Kullanıcıların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini bir kez daha vurgulamak istiyoruz."
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