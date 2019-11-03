Elazığ'da bugün saat 19.34'te 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu. Depremin merkez üssü Elazığ Sivrice olarak belirlendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'de depremin büyüklüğünü teyit etti. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana gelirken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, bugün meydana gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 3 KASIM 2019

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: