AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Depremde 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 50 olmak üzere 1030 olarak aktarıldı.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ DEPREMİNDEN SON GELİŞMELER

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binayla ilgili, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

11 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Elazığ ve Malatya'daki çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 11 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı.

Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

Elazığ'da biri kent merkezinde biri Mustafa Paşa Mahallesi'nde , ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere 4 kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın enkazından 14 saat sonra 2 kişi daha sağ çıkarıldı.

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı.

Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan sağ kurtulabileceği umutlarını artırdı.

14 SAAT SONRA SEVİNDİREN HABER

Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı bir apartmanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında, saat: 10.25 sıralarında bir kadın daha kurtarıldı. Sedyeyle enkazdan çıkarılan orta yaşlı kadın tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

13 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKTI

Elazığ kent merkezindeki Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın enkazından da saat: 09.30 sıralarında, depremden 13 saat sonra Hatun Yemiş ismindeki bir kadının daha enkazdan sağ salim çıkartıldığına Türkiye şehit oldu.

11 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Çelik'in, iki oğlu ve eşi ile birlikte yıkılan binanın altında kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri, Çelik ailesine ulaşmak için yoğun çalışmalarını sürdürdü. Kurtarma çalışmasının 11'inci saatinde ise Cengiz Çelik'in eşi Gülsüm Çelik arama kurtarma timi tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

DEPREMDEN 5 SAAT SONRA ENKAZDAN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı.Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

ANNESİNDEN 8 DAKİKA SONRA ÇIKARILAN MİRAÇ YÜREKLERİ YAKTI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 aracın bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etmiştir."

Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinin (AADYM) aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama kurtarma ve sağlık destek çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun "7 gün 24 saat" çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği belirtildi.

ELAZIĞ NÜFUSU

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu bu illerde bilançonun artmasından endişe ediliyor. Bölgenin nüfus yapısı hasar tespit çalışmalarında ve bölgeye ulaştırılacak yardımlarda önemli veri sunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı. ARTÇILAR SÜRÜYOR AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde birçok artçı depremin kaydedildiğini açıkladı. ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi. AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMESİN AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı. Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

En büyük hasar ve can kayıpları Elazığ ve Malatya'da olmakla birlikte depremin hissedildiği 8 ile bakıldığında nüfusun 10 milyona yaklaştığı görülüyor.

İl Nüfus Adana 2.220.125 Hatay 1.609.856 Elazığ 595.638 Malatya 797.036 Diyarbakır 1.732.396 Osmaniye 534.415 Şanlıurfa 2.035.809 Tunceli 88.198 Toplam 9.613.473

EN ÇOK HASAR GÖREN İKİ İL

Malatya nüfusu 2018 yılına göre 797 bin 36, Elazığ nüfusu 2018 yılına göre 595 bin 638. İlçeye göre dağılım ise tablolardaki gibi:

İLÇELERE GÖRE ELAZIĞ NÜFUSU

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 2018 Merkez 421.726 208.927 212.799 70,80% 2018 Kovancılar 38.774 19.327 19.447 6,51% 2018 Karakoçan 28.702 14.429 14.273 4,82% 2018 Palu 23.834 12.191 11.643 4,00% 2018 Baskil 20.505 10.350 10.155 3,44% 2018 Arıcak 17.028 8.826 8.202 2,86% 2018 Maden 16.608 8.334 8.274 2,79% 2018 Sivrice 10.710 5.311 5.399 1,80% 2018 Keban 8.409 4.144 4.265 1,41% 2018 Alacakaya 6.566 3.438 3.128 1,10% 2018 Ağın 2.776 1.364 1.412 0,47%

İLÇELERE GÖRE MALATYA NÜFUSU